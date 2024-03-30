«Сочи» — ЦСКА: Крамарич сравнял счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16' 0:2 Заболотный – 46' 1:2 Гуарирапа – 50' 2:2 Крамарич – 73'
На 73-й минуте форвард «Сочи» Мартин Крамарич сделал счёт 2:2.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи», в свою очередь, располагается на последней, 16-й строчке в чемпионате страны, заработав 13 очков.
Напомним, в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своём поле обыграл сочинцев со счётом 3:1.
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