«Это ошибка всей команды». Караваев — о пропущенном голе «Зенита» в матче с «Крыльями»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал игру команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

"– Интересная игра получилась. «Зенит» не очень хорошо в неё вошёл.

– Действительно пропустили такой необязательный гол, можно сказать, сами себе. Потом вернулись в игру, забили гол, но, к сожалению, это недостаточно было, хотя моменты имелись, могли забить второй мяч, выиграть игру, но, к сожалению, результат сегодня не в нашу пользу.

– Такое бурное начало соперника удивило?

– Не то чтобы удивило, потому что, опять же, повторюсь, считаю, что сами себе, можно сказать, гол привезли. Хорошо, что вернулись, отыгрались, но не хватило второго мяча.

– Адамов и в других эпизодах тоже нервничал, ошибался. С чем это может быть связано?

– Я считаю, что это не ошибка одного человека, а всей команды. Мы все за неё ответственны. Могли исправить, поэтому это всё-таки коллективная ошибка.

– Вы поддержали его или предъявили претензии в раздевалке?

– Мы никому не предъявляли претензии, потому что, опять же, это командная ошибка», – приводит слова Караваева Metaratings.ru.