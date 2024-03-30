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«Это ошибка всей команды». Караваев — о пропущенном голе «Зенита» в матче с «Крыльями»

«Это ошибка всей команды». Караваев — о пропущенном голе «Зенита» в матче с «Крыльями»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал игру команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

"– Интересная игра получилась. «Зенит» не очень хорошо в неё вошёл.

– Действительно пропустили такой необязательный гол, можно сказать, сами себе. Потом вернулись в игру, забили гол, но, к сожалению, это недостаточно было, хотя моменты имелись, могли забить второй мяч, выиграть игру, но, к сожалению, результат сегодня не в нашу пользу.

Такое бурное начало соперника удивило?

– Не то чтобы удивило, потому что, опять же, повторюсь, считаю, что сами себе, можно сказать, гол привезли. Хорошо, что вернулись, отыгрались, но не хватило второго мяча.

Адамов и в других эпизодах тоже нервничал, ошибался. С чем это может быть связано?

– Я считаю, что это не ошибка одного человека, а всей команды. Мы все за неё ответственны. Могли исправить, поэтому это всё-таки коллективная ошибка.

– Вы поддержали его или предъявили претензии в раздевалке?

– Мы никому не предъявляли претензии, потому что, опять же, это командная ошибка», – приводит слова Караваева Metaratings.ru.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    
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