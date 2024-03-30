Головин — в стартовом составе «Монако» на матч 27-го тура Лиги 1 с «Метцем»

В матче 27-го тура французской Лиги 1 встретятся «Метц» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Метц»: Укиджа, Канде, Юдоль, Ван Ден Керкхоф, Куао, Траоре, Ло, Атта, Камара, Микаутадзе, Асоро.
«Монако»: Маецки, Синго, Керер, Вандерсон, Аклиуше, Фофана, Головин, Бен-Сегир, Бен-Йеддер, Якобс, Минамино.
«Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 46 очков после 26 матчей. «Метц» находится на 17-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (59).
- 30 марта 2024
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