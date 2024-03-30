«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга чемпионата Англии между этими командами сильнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы одержали волевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю полузащитника Скотта Мактоминея, забившего свои мячи на 90+3-й и 90+7-й минутах.

«Манчестер Юнайтед» сыграл 28 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, в которых набрал 47 очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Брентфорд» имеет в своём активе 26 очков после 29 матчей. Команда находится на 15-й строчке.