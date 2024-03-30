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«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 30 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата Англии между этими командами сильнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы одержали волевую победу со счётом 2:1 благодаря дублю полузащитника Скотта Мактоминея, забившего свои мячи на 90+3-й и 90+7-й минутах.

«Манчестер Юнайтед» сыграл 28 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, в которых набрал 47 очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Брентфорд» имеет в своём активе 26 очков после 29 матчей. Команда находится на 15-й строчке.

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