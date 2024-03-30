Тен Хаг отреагировал на слухи о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём возможном уходе из английского клуба.

«Ты привыкаешь к подобным разговорам, когда работаешь в футболе на топ-уровне, так что нам всё равно. Меня это не волнует, как и игроков. Мы находимся в одной лодке, и мы все знаем, что должны действовать и добиваться требуемых результатов», — приводит слова тен Хага United Zone в соцсетях.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 98 матчей, из которых его команда выиграла 63, 11 сыграла вничью и 28 проиграла.

Напомним, «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 47 очков в 28 матчах, и отстают на девять очков от зоны Лиги чемпионов.

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