Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Фрайбург» на выезде разгромил «Боруссию» М в матче 27-го тура Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Фрайбург» одержал победу со счётом 3:0.

В составе гостей отличились Михаэль Грегорич, Мерлин Рёль и Рицу Доан.

«Фрайбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Боруссия» М находится на 13-й строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

В параллельной встрече «Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0. Голами отметились Максанс Лакруа и Ловро Майер.

В других матчах поделили очки «РБ Лейпциг» и «Майнц», а также «Айнтрахт» Ф и «Унион».