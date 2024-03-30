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«Фрайбург» на выезде разгромил «Боруссию» М в матче 27-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» на выезде разгромил «Боруссию» М в матче 27-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Фрайбург» одержал победу со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грегорич – 7'     0:2 Рёль – 47'     0:3 Доан – 57'    

В составе гостей отличились Михаэль Грегорич, Мерлин Рёль и Рицу Доан.

«Фрайбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков после 27 матчей. «Боруссия» М находится на 13-й строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

В параллельной встрече «Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» — 2:0. Голами отметились Максанс Лакруа и Ловро Майер.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Лакруа – 45+4'     0:2 Майер – 84'    
Удаления: Юнг – 43' / Лакруа – 76'

В других матчах поделили очки «РБ Лейпциг» и «Майнц», а также «Айнтрахт» Ф и «Унион».

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 0
Майнц
Майнц
Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 0
Унион
Берлин
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