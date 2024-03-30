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Созин: никогда «Динамо» не играло так плохо, как с «Ростовом». Это вопрос психологии

Созин: никогда «Динамо» не играло так плохо, как с «Ростовом». Это вопрос психологии
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о влиянии психологии на результаты матчей 22-го тура РПЛ, а также поделился мыслями о чемпионской гонке в первенстве.

«Зенит» уже настолько привык быть первым, что второе место воспринимает как неприятность или что-то непредвиденное. А вот с командами за ним, которые постоянно меняются, проблемы. И это проблемы с психологией. Сначала это было у «Спартака», потом у «Краснодара», сейчас – у «Динамо». Как только команда подходит близко, когда ей достаточно сделать шаг для первого места, просто протянуть руку – всё теряется. И это не вопрос мастерства.

Никогда «Динамо» не играло так плохо, как с «Ростовом». Я и уверен – спроси у игроков, тренеров – что это было в первом тайме, никто не ответит. Потому что они сами не знают. И матчи сборных тут ни при чём – это отговорки, Карпин тоже в сборную уезжал. И 1:4 от «Ростова», и 2:2 ЦСКА с «Сочи» – это вопросы психологии. Потому что не может команда, которая в прошлом сезоне была второй, терять 18 очков, ведя в счёте.

Как только команды, которые хотят сдвинуть «Зенит», перестанут смотреть в таблицу – будет и результат. Посмотрим, что завтра со своей психологией покажет «Краснодар», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Турнирная таблица РПЛ
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