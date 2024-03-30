«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче 22-го тура РПЛ

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.