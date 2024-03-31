Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» прервала восьмиматчевую безголевую серию в РПЛ во встрече с «Пари НН»

«Балтика» прервала восьмиматчевую безголевую серию в РПЛ во встрече с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 30 марта, завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Кукуляк из Калуги. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Фамейе – 40'     2:0 Лисакович – 43'    
Удаления: нет / Гоцук – 85'

Таким образом, «Балтика» прервала восьмиматчевую безголевую серию в РПЛ. До этой игры калининградский клуб забивал в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2), который состоялся 21 октября 2023 года. Безголевая серия «Балтики» являлась третьей по продолжительности в истории чемпионата России. Об этом сообщает Opta Sports…

Кроме того, до этого матча калининградская команда не одерживала побед в РПЛ на протяжении девяти матчей подряд.

Материалы по теме
Тренер «Балтики» Игнашевич прокомментировал победу над «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android