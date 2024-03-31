«Балтика» прервала восьмиматчевую безголевую серию в РПЛ во встрече с «Пари НН»

Вчера, 30 марта, завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Кукуляк из Калуги. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

Таким образом, «Балтика» прервала восьмиматчевую безголевую серию в РПЛ. До этой игры калининградский клуб забивал в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2), который состоялся 21 октября 2023 года. Безголевая серия «Балтики» являлась третьей по продолжительности в истории чемпионата России. Об этом сообщает Opta Sports…

Кроме того, до этого матча калининградская команда не одерживала побед в РПЛ на протяжении девяти матчей подряд.