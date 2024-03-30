Тренер «Балтики» Игнашевич прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хорошая игра. Были моменты, когда в позиционной атаке, в особенности в первом тайме, нам нужно было показать свой уровень, проявить индивидуальное мастерство. И командное, безусловно, чтобы вскрыть такую тяжёлую оборону, насыщенную оборону, как у «Нижнего». Мы справились. Были моменты, когда в быстрой атаке нужно было себя проявить, мы тоже себя проявили.

Во втором тайме, когда нужно было надёжно обороняться, за исключением одного эпизода, когда Женя Латышонок нас выручил, в целом мы надёжно оборонялись. Поэтому я поздравляю ребят с этой победой и поздравляю болельщиков», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

После 21 матча в чемпионате России «Балтика» набрала 17 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге нижегородский клуб заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.