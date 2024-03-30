Стоило ли назначить пенальти в ворота «Урала» за фол на Зиньковском?

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Ближе к концу встречи случился спорный эпизод с участием нападающего «Спартака» Антона Зиньковского и защитника «Урала» Дениса Кулакова, в котором игрок екатеринбуржцев наступил на ногу форварда красно-белых на линии штрафной площади. Однако главный арбитр встречи Москалёв не назначил 11-метровый удар.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: стоило ли назначить пенальти в ворота «Урала» за фол на Зиньковском?

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.