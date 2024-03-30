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Абаскаль объяснил отсутствие Угальде в стартовом составе на матч с «Уралом»

Абаскаль объяснил отсутствие Угальде в стартовом составе на матч с «Уралом»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему форвард команды Манфред Угальде не появился в стартовом составе на матч 22-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Угальде не вышел в стартовом составе, потому что есть небольшое повреждение. Он не тренировался, в среду проводил матч. Сегодня утром с ним общались, чувствовал себя хорошо, но на сто процентов готов не был. Сейчас, когда будет много матчей, ошибки недопустимы. Из-за травмы можно потерять игрока», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.

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