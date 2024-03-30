Чернов: что происходит с Промесом, видим только в новостях — у «Спартака» нет информации

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0) высказался о ситуации с задержанием в ОАЭ нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«У нас нет никакой информации о Квинси Промесе, ничего не говорят. Видим, что происходит, только в новостях. Что видите вы, то и мы», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.