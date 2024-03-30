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Головин — третий в списке лучших ассистентов нынешнего сезона Лиги 1

Головин — третий в списке лучших ассистентов нынешнего сезона Лиги 1
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал шесть результативных передач в нынешнем сезоне французской Лиги 1 и расположился на третьем месте в списке лучших ассистентов чемпионата Франции. Россиянина опережают только вингер «ПСЖ» Усман Дембеле и нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, имеющие в своём активе по семь результативных передач.

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он принял участие в 202 матчах, в которых забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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