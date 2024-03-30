Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Метц»

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Монако». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Гости одержали победу — 5:2.
Первый гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. Его автором стал японский нападающий «Монако» Такуми Минамино. На 10-й минуте полузащитник Магнес Аклиуше удвоил преимущество монегасков. На 16-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу бразильцу Вандерсону, который сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Фоларин Балогун. На 79-й минуте игрок «Метца» Папа Диалло отыграл один мяч. На 84-й минуте форвард Ибу Сане забил второй гол хозяев. Спустя четыре минуты Балогун оформил дубль, забив пятый мяч «Монако».
После этой победы в активе «Монако» стало 49 очков. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» с 23 очками находится на 17-й строчке.
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