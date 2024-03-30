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Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Метц»

Голевая передача Головина помогла «Монако» разгромить «Метц»
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Сегодня, 30 марта, состоялся матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Монако». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Гости одержали победу — 5:2.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 5
Монако
Монако
0:1 Минамино – 4'     0:2 Аклиуше – 10'     0:3 Вандерсон – 16'     0:4 Балогун – 76'     1:4 Диалло – 78'     2:4 Сане – 84'     2:5 Балогун – 87'    

Первый гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. Его автором стал японский нападающий «Монако» Такуми Минамино. На 10-й минуте полузащитник Магнес Аклиуше удвоил преимущество монегасков. На 16-й минуте российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу бразильцу Вандерсону, который сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Фоларин Балогун. На 79-й минуте игрок «Метца» Папа Диалло отыграл один мяч. На 84-й минуте форвард Ибу Сане забил второй гол хозяев. Спустя четыре минуты Балогун оформил дубль, забив пятый мяч «Монако».

После этой победы в активе «Монако» стало 49 очков. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» с 23 очками находится на 17-й строчке.

Турнирная таблица Лиги 1
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