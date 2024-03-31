Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таи»

Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таи»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таи». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Аль-Таи
Хаиль
1:0 Отавио – 20'     1:1 Мисидьян – 22'     2:1 Гариб – 45+7'     3:1 Роналду – 65'     4:1 Роналду – 67'     5:1 Роналду – 87'    
Удаления: нет / Мисидьян – 36'

На 20-й минуте Отавио вывел «Аль-Наср» вперёд, однако спустя две минуты гости сравняли счёт. Отличился полузащитник Виргил Мисидьян. На 45+7-й минуте Абдулрахман Гариб вновь вывел хозяев вперёд, забив гол с передачи Садио Мане. Следующие три гола забил португалец Криштиану Роналду, сначала оформив дубль за две минуты (65-я, 67-я), а на 87-й минуте — хет-трик.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 59 очков. Команда идёт на втором месте в чемпионате. «Аль-Таи» с 22 очками находится на 16-й строчке.

В параллельном матче встречались «Эр-Рияд» и «Абха». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. В составе гостей отличился экс-игрок московского «Локомотива» Франсуа Камано. У хозяев единственный гол забил Салех Аль-Аббас.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Абха
Абха
0:1 Камано – 26'     1:1 Аль-Аббас – 70'    
Материалы по теме
Видео
Криштиану Роналду заметили на новой Ferrari. Она стоит более $ 2 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android