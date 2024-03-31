Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таи»

Завершился матч 25-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Таи». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

На 20-й минуте Отавио вывел «Аль-Наср» вперёд, однако спустя две минуты гости сравняли счёт. Отличился полузащитник Виргил Мисидьян. На 45+7-й минуте Абдулрахман Гариб вновь вывел хозяев вперёд, забив гол с передачи Садио Мане. Следующие три гола забил португалец Криштиану Роналду, сначала оформив дубль за две минуты (65-я, 67-я), а на 87-й минуте — хет-трик.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 59 очков. Команда идёт на втором месте в чемпионате. «Аль-Таи» с 22 очками находится на 16-й строчке.

В параллельном матче встречались «Эр-Рияд» и «Абха». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. В составе гостей отличился экс-игрок московского «Локомотива» Франсуа Камано. У хозяев единственный гол забил Салех Аль-Аббас.