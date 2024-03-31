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«Над нами издеваются судьи!» Радимов обратился к РФС, РПЛ и Мажичу

«Над нами издеваются судьи!» Радимов обратился к РФС, РПЛ и Мажичу
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов обратился к Российскому футбольному союзу (РФС), Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и руководителю департамента судейства РФС Милораду Мажичу.

«Над нами издеваются судьи! Вы перед возобновлением сезона с невероятной помпой объявили про ваше нововведение, что судьи будут объявлять решение в микрофоны на весь стадион. В первом же матче в Оренбурге выяснилось, что микрофоны не работают. Но ладно Оренбург, это мы проглотили, но сейчас-то на стадионе «Спартака» фол на Зиньковском (по мне это пенальти), почему не используются микрофоны?

Я прямо настаиваю, РФС и РПЛ, и лично господин Мажич, опубликуйте переговоры главного и арбитров VAR, почему Москалёва не позвали к просмотру повтора и микрофону? У «Спартака» большая армия болельщиков, на трибунах было прилично народу, они имеют право знать, что случилось в этом эпизоде! Иначе для чего вы это уникальное нововведение так пиарили активно, если вы им не пользуетесь именно тогда, когда это нужно!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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