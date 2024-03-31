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Александр Гришин: «Сочи» переиграл ЦСКА – с Морено клуб сильно прибавил

Александр Гришин: «Сочи» переиграл ЦСКА – с Морено клуб сильно прибавил
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата России, в котором красно-синие сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

«Честно говоря, никто не знает причин потерянных очков в матче с «Сочи», кроме Федотова. Вести 2:0 и сыграть 2:2 – это не очень хорошо. Но по второму тайму было видно, что «Сочи» прилично владел преимуществом. У ЦСКА было много неоправданных и несвойственных потерь в центре поля, команда никак не могла выйти в атаку. При счёте 2:0 надо закрываться и доводить игру до победы.

Никто из игроков ЦСКА не расслаблялся после второго забитого мяча. ЦСКА в гонке за тройку призёров и о расслаблении с любым соперником речи не может идти. Очки нужно набирать, тем более в матче с аутсайдером. Конкуренты ЦСКА теряют очки, и мы тоже теряем, главное далеко не отпустить лидирующую тройку.

«Сочи» очень сильно прибавил с испанцем Морено и плюс команда взяла новых игроков. Я вижу у команды хороший испанский футбол с контролем мяча и с быстрым отбором при потерях. Конечно, очень обидно за эту ничью, но если говорить откровенно, то «Сочи» переиграл ЦСКА. Всё закономерно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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