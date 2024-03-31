Александр Гришин: «Сочи» переиграл ЦСКА – с Морено клуб сильно прибавил

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о минувшем матче 22-го тура чемпионата России, в котором красно-синие сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Честно говоря, никто не знает причин потерянных очков в матче с «Сочи», кроме Федотова. Вести 2:0 и сыграть 2:2 – это не очень хорошо. Но по второму тайму было видно, что «Сочи» прилично владел преимуществом. У ЦСКА было много неоправданных и несвойственных потерь в центре поля, команда никак не могла выйти в атаку. При счёте 2:0 надо закрываться и доводить игру до победы.

Никто из игроков ЦСКА не расслаблялся после второго забитого мяча. ЦСКА в гонке за тройку призёров и о расслаблении с любым соперником речи не может идти. Очки нужно набирать, тем более в матче с аутсайдером. Конкуренты ЦСКА теряют очки, и мы тоже теряем, главное далеко не отпустить лидирующую тройку.

«Сочи» очень сильно прибавил с испанцем Морено и плюс команда взяла новых игроков. Я вижу у команды хороший испанский футбол с контролем мяча и с быстрым отбором при потерях. Конечно, очень обидно за эту ничью, но если говорить откровенно, то «Сочи» переиграл ЦСКА. Всё закономерно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.