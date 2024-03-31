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Рыбус рассказал, какие гневные сообщения получал от поляков после решения остаться в РФ

Рыбус рассказал, какие гневные сообщения получал от поляков после решения остаться в РФ
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34-летний польский защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал о гневных сообщениях, которые он получал от соотечественников в связи со своим решением остаться в России после событий на Украине.

«Я получал различные сообщения. Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию, что должен убраться к чёрту и никогда не возвращаться в Польшу, что я тряпка, предатель, русская проститука», — приводит слова Рыбуса TVP Sport.

Мацей Рыбус переехал в Россию в январе 2012 года, когда присоединился к грозненскому «Тереку». Помимо «Рубина», он также выступал за московские команды — «Локомотив» и «Спартак». С 2012 года защитник играл только в России с перерывом на один год, когда выступал за французский «Лион».

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