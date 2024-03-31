Президент «Урала» Иванов прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Вчера, 30 марта, команды сыграли вничью — 0:0.

«Кому как, а мне наша игра понравилась. Могли проиграть, но могли и выиграть. Эпизод с Зиньковским? Честно сказать, не видел момент. Но судьи же VAR посмотрели. Когда начали смотреть VAR, я вообще не понял — зачем? Там девушка сидела сегодня, вроде бы неплохо работала.

Считаю, что мы могли выиграть. Эрик Бикфалви не забил. Каштанов выходил. У нас было три-четыре момента голевых. Так что ничья — справедливый результат», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 игре. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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