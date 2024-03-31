«Цена ошибки была катастрофической». Мусаев — о главном судейском произволе в России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился воспоминаниями об эпизоде, который произошёл в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» в сезоне-2018/2019. Арбитр Михаил Вилков принял ошибочное решение.

«Было очень много неприятных моментов. Но, наверное, вспомню свой первый сезон в «Краснодаре», когда играли ключевой матч с «Локомотивом». Мы опережали их на три очка, это был конец чемпионата. При счёте 0:0 на 72-й минуте в наши ворота поставили пенальти, когда мяч попал в руку Каборе, вот в такую руку (показывает, что пенальти не было. — Прим. «Чемпионата»). Ему показали вторую жёлтую, а нам забили пенальти.

В итоге, «Краснодар» и «Локомотив» финишировали с одинаковым количеством очков, но из-за личных встреч «Локомотив» попал напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, а мы в стыковые матчи с «Порту».

Это было очень несправедливо, затем признали, что судья ошибся, его как-то наказали. Цена ошибки была катастрофически большой», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше