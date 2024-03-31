«Он говорит громкие слова». Мурад Мусаев — об экспертизе Александра Мостового

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своём отношении к футбольной экспертизе бывшего полузащитника московского «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового.

«Никак, особо не читаю. Он говорит громкие слова, а я люблю экспертизу по тактике, более глубокое погружение, поэтому не слежу», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после того, как из клуба ушёл Владимир Ивич. Мусаев тренировал «быков» с июля 2017 года по апрель 2018 года, с июля 2018 года по апрель 2021 года.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимают второе место.

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