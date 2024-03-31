«Ливерпуль» — «Брайтон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в английской Премьер-лиге «Брайтон» заработал 42 очка и расположился на девятой строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды встречались в матче 8-го тура. В той игре «Ливерпуль» и «Брайтон» сыграли вничью со счётом 2:2. В том противостоянии в составе мерсисайдцев голами отметился нападающий Мохамед Салах, оформивший дубль. За «Брайтон» голы забили Симон Адингра и Льюис Данк.