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«Рубин» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Рубин» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 20 матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 29 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Ахмат» заработал 20 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне российского чемпионата команды встречались в 11-м туре. В том матче «Рубин» одержал победу со счётом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Никола Чумич.

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