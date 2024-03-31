Радимов: Макаров так «блестяще» сыграл, что Личка его прямо в перерыве отправил в Европу

Бывший футболист московского «Динамо» Владислав Радимов высказался о полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове и голкипере команды Игоре Лещуке.
«Над нами издеваются игроки! Макаров откровенно выпалил, что журналистов не любит и не хочет с ними общаться. А ещё сказал, что хочет играть в Европе. С «Ростовом» так «блестяще» сыграл первый тайм, что Личка его прямо в перерыве отправил в Европу. Лещук (многие ждали, я знаю) — тут вообще всё просто. Про него либо хорошо, либо ничего» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Денис Макаров вышел в стартовом составе команды и был заменён в перерыве. Игорь Лещук провёл на поле весь матч.
- 31 марта 2024
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