Мостовой: безголевая серия «Спартака» в РПЛ удивляет, пускай Абаскаль объясняет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно безголевой серии красно-белых после возобновления чемпионата России.

«Только Абаскаль может дать точный ответ, почему «Спартак» до сих пор не забил в РПЛ весной. Пускай объясняет. Это действительно удивительный факт. «Спартак» обладает таким подбором исполнителей в средней линии и в атаке, а происходит такое. Можно сослаться на отсутствие Промеса, но он ведь не со вчерашнего дня вне команды, а уже месяц. Значит, должны другие.

Но у всех команд бывают разные серии. Не забивали, а теперь будут. Сейчас «Спартак» в двух играх подряд забьёт по три-четыре мяча, и всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после рестарта чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России.