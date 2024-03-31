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Игрок «Урала» Каштанов высказался о непростой турнирной ситуации команды в РПЛ

Игрок «Урала» Каштанов высказался о непростой турнирной ситуации команды в РПЛ
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов прокомментировал непростую турнирную ситуацию команды в Российской Премьер-Лиге.

«Не чувствую никакого давления, все нормально. Да, мы оказались в непростой ситуации, что же теперь, ходить и говорить об этом? Надо продолжать работать и верить в то, что мы можем всё исправить», — приводит слова Каштанова «Евро-Футбол.Ру».

В данный момент «Урал» находится на 13-й позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 21 проведённого матча.

Вчера, 30 марта, «Урал» встретился с московским «Спартаком» в рамках 22-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Команды сыграли вничью — 0:0. Каштанов появился на поле в стартовом составе и был заменён на 70-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
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