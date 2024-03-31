Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Роналдо оценил уровень чемпионата России

Игрок «Ростова» Роналдо оценил уровень чемпионата России
Комментарии

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос поделился мнением об уровне чемпионата России по футболу.

«В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков. В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я тут и думаю только о «Ростове», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летний Роналдо дос Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». Нападающий успел провести четыре матча за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Нападающий «Ростова» Роналдо: привыкаю к России, но тут очень холодно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android