Игрок «Ростова» Роналдо оценил уровень чемпионата России

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос поделился мнением об уровне чемпионата России по футболу.

«В России сильный чемпионат. Я играл в Болгарии, но там уровень пониже. Надо привыкать и делать всё самое лучшее, что могу. Ничего страшного, что нет еврокубков. В команде меня все приняли хорошо — тренер, одноклубники. Я тут и думаю только о «Ростове», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летний Роналдо дос Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». Нападающий успел провести четыре матча за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.