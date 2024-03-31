Тренер «Краснодара» Мусаев: к кому бы отправился на стажировку сейчас? К Хаби Алонсо

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, к какому футбольному специалисту он сейчас отправился бы на стажировку.

«К кому бы отправился на стажировку сейчас? К Хаби Алонсо. То, что он делает, мне очень близко. Он особенный в том, что через свой стиль добывает победы. Мы помним, каким был «Байер». Он всегда был хорошей командой, но Алонсо дал им уверенность, внёс стиль, который может меняться от матча к матчу, но картинка сохраняется», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в нынешнем сезоне «Байер» не потерпел ни одного поражения. Текущая беспроигрышная серия «фармацевтов» составляет 39 матчей.

После 27 туров чемпионата Германии леверкузенский клуб набрал 73 очка и занимает первое место.