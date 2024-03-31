Тарханов: «Сочи» должен был побеждать ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и армейцами. Команды сыграли вничью — 2:2.

«Сочи» первый тайм начал прилично, но курьёзный гол выбил команду из колеи. Во втором тайме сначала пропустили, а потом забили и поймали кураж. «Сочи» должен был побеждать ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев, совершив несколько сейвов.

Не знаю, с чем связано большое количество упущенных побед у ЦСКА. Команда вела со счётом 2:0, но все говорят, что 2:0 – самый плохой счёт в футболе. Видимо, чуть-чуть расслабились и «Сочи» прибавил, начав вскрывать оборону ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.