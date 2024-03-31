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Тарханов: «Сочи» должен был побеждать ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев

Тарханов: «Сочи» должен был побеждать ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев
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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и армейцами. Команды сыграли вничью — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

«Сочи» первый тайм начал прилично, но курьёзный гол выбил команду из колеи. Во втором тайме сначала пропустили, а потом забили и поймали кураж. «Сочи» должен был побеждать ЦСКА, но Акинфеев выручил армейцев, совершив несколько сейвов.

Не знаю, с чем связано большое количество упущенных побед у ЦСКА. Команда вела со счётом 2:0, но все говорят, что 2:0 – самый плохой счёт в футболе. Видимо, чуть-чуть расслабились и «Сочи» прибавил, начав вскрывать оборону ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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