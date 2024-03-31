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«Сельта» и «Райо Вальекано» не выявили победителя в матче 30-го тура Ла Лиги

«Сельта» и «Райо Вальекано» не выявили победителя в матче 30-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Райо Вальекано». Игра проходила на стадионе «Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Матч завершился со счётом 0:0.

После 30 туров испанского чемпионата «Сельта» набрала 28 очков и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Ла Лиге «Райо Вальекано» набрал 30 очков и расположился на 16-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура чемпионата Испании. В той игре «Райо Вальекано» и «Сельта» также сыграли вничью со счётом 0:0.

На текущий момент «Сельта» находится в трёх очках от зоны вылета.

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

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