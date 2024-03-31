Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-Лиги между командой «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды огласили стартовые составы.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Эрнандес, Фоден, Де Брёйне, Силва, Ковачич, Холанд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Кивёр, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Жезус.

Последний раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона АПЛ. Тогда «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу бразильского нападающего Габриэла Мартинелли.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 63 очка в 28 матчах. «Арсенал» возглавляет таблицу с 64 очками после аналогичного количества встреч.

Таблица АПЛ

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android