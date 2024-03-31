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Чернышов: Абаскаль должен отвечать, в чём причина таких результатов «Спартака»

Чернышов: Абаскаль должен отвечать, в чём причина таких результатов «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов сказал, что нынешний наставник красно-белых Гильермо Абаскаль должен нести ответственность за результаты команды.

«Я всегда говорил, что за результат отвечает только главный тренер. Когда нет результата, на который рассчитывают руководство клуба и болельщики, происходит смена тренера. В какой-то момент перестаёт что-то получаться: либо не тот состав, либо тактика. Отсюда и отсутствие положительного результата.

После сборов от «Спартака» ожидали совсем другого. Что команда начнёт выигрывать и приблизится к лидерам, будет бороться за первое место. Есть разочарование. Отвечать на вопрос, в чём причина таких результатов «Спартака», должен Абаскаль. Все условия были созданы для команды. Болельщики «Спартака» сейчас разочарованы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 проведённом матче.

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