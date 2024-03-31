«Это позор. Надо менять Абаскаля». Быстров — о ничьей «Спартака» в матче с «Уралом»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ничью красно-белых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Вчера, 30 марта, команды завершили встречу со счётом 0:0.

«Все знали, как «Урал» будет действовать со «Спартаком». Это позор, что ты не можешь у себя дома выиграть у такого «Урала». В «Спартаке» должны играть люди те, которые могут делать результат. Надо тренера менять», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 проведённом матче. Екатеринбуржцы располагаются на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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