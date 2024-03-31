Гранат: слова Лички об уезде игроков «Динамо» в сборные — это оправдание

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал поражение бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).

«По игре было видно, что «Ростов» был готов к сопернику, а «Динамо» — абсолютно нет. Это при том, что Карпин уезжал в сборную России и успел даже поработать в клубе за это время. Хотя, с другой стороны, лучше пусть «Динамо» проиграет один раз с крупным счётом, нежели чем несколько раз с мелким счётом. Может быть, это поражение станет отправной точкой для «Динамо», чтобы команда стала более серьёзно относиться к играм, раз ведут борьбу за высокие места.

Мне кажется, что слова Лички об уезде игроков команды в сборные — это оправдание. Тренер просто ищет оправдание. Посмотрите, как яростно боролись футболисты «Ростова» и как боролись игроки «Динамо». Футболисты московской команды отдавали всю инициативу и ошибались на ровном месте», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.