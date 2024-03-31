Мостовой: были матчи, когда «Спартак» не побеждал заслуженно, но с «Уралом» играли лучше

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал игру «Спартака» в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

«Перед игрой ориентировался на то, что «Урал» — неудобный соперник для «Спартака». В последнее время с ними играли неважно. Но всё-таки думал, что «Спартак» выиграет. Мотивация должна была быть запредельная, играли в Москве, «Урал» не в лучшей форме — всё в пользу «Спартака». И всё к их победе и шло. «Спартак» играл лучше, на победу наиграл. А «Урал» только оборонялся, Помазун провёл один из лучших матчей в карьере. И «Спартак» не забил и потерял два очка, а «Урал», можно сказать, приобрёл одно. Сейчас им любые очки идут в плюс.

Были игры, когда «Спартак» заслуженно не побеждал. Но с «Уралом» было не так. Не сказать, что сыграли хорошо, потому что не выиграли, но и не плохо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.