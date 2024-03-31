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«Алавес» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч с первых минут

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч с первых минут
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Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч начнётся в 19:30 мск.

В стартовый состав гостей попал российский полузащитник Арсен Захарян.

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