«Алавес» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч с первых минут
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Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч начнётся в 19:30 мск.
В стартовый состав гостей попал российский полузащитник Арсен Захарян.
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