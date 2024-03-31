«Арсенал» сыграл вничью с «Ман Сити», позволив «Ливерпулю» возглавить таблицу АПЛ

Сегодня, 31 марта, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги между командой «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Матч закончился ничейным результатом — 0:0.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Предыдущий раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона АПЛ. Тогда «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу бразильского нападающего Габриэла Мартинелли.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 64 очка в 29 матчах. «Арсенал» набрал 65 очков после аналогичного количества встреч, оказавшись вторым. Отметим, что по итогам тура таблицу возглавил «Ливерпуль» (67 очков).

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