«Мы хотели победить». Главный тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0).

«Если ты не выигрываешь, ты никогда не будешь счастлив. Но я думаю, что мы сделали большой шаг. Мы пережили то, что произошло здесь в прошлом году, и мы подготовились к этой игре по-другому.

Мы провели многие отрезки матча исключительным образом, а в других у нас было ощущение, что мы можем играть намного лучше, особенно с мячом на первом этапе подготовки атак, когда нам не хватало самообладания и терпения, чтобы играть дальше.

После того как мы допустили несколько серьёзных ошибок, у нас появился шанс выиграть игру. Немногие команды делали то, что мы сделали сегодня.

Для нас ничего не меняется. Мы хотели победить. К сожалению, мы знаем результат «Ливерпуля», но мы идём дальше. Ещё есть ради чего играть», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 64 очка в 29 матчах. «Арсенал» набрал 65 очков после аналогичного количества встреч, оказавшись вторым. Отметим, что по итогам тура таблицу возглавил «Ливерпуль» (67 очков).