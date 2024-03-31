Лидеры РПЛ «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» не смогли одержать победы в 22-м туре

Сегодня, 31 марта, завершился 22-й тур Российской Премьер-Лиги. Тройка лидеров чемпионата России не смогла одержать победы в своих матчах.

Матчи лидеров чемпионата России в 22-м туре:

29.03.2024. «Динамо» — «Ростов» — 1:4;

30.04.2024. «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1;

31.03.2024. «Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

Ближайшие преследователи не смогли воспользоваться осечками лидеров и сократить отставание. Занимающие места с четвёртого по шестое московские ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» завершили свои матчи вничью.

После 22-го тура чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. В его активе 41 очко. На один балл отстаёт «Краснодар». Тройку сильнейших замыкает московское «Динамо» с 38 очками.