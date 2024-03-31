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Мусаев вернулся в «Краснодар», Баринов отталкивал Сперцяна. Лучшие фото ничьей с «Локо»

31 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

На 10-й минуте матча нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов забил мяч в свои ворота. Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков сравнял счёт в матче на 81-й минуте.

Эта игра стала для Мусаева первой во главе южан после возвращения на пост главного тренера.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Локомотив» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч.