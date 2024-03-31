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Кривцов рассказал о своём состоянии после повреждения в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о своей травме, полученной в гостевом матче 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1). На 16-й минуте встречи он был заменён из-за повреждения.

«Самочувствие нормальное. Что за травма? Не знаю. Пока не могу сказать, что-то серьёзное или нет», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне 21-летний Кривцов провёл 25 матчей за краснодарскую команду во всех турнирах и забил два гола.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков в 21 матче. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Зенит» (41).

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