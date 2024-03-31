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Кривцов получил повреждение в матче с «Локомотивом» и покинул поле в слезах

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов был заменён из-за повреждения. Он покинул поле в слезах. Никиту Кривцова заменил Кевин Кастаньо.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, на 10-й минуте, нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. «Локомотив» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. На первом матче располагается «Зенит» (41).

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