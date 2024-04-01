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Милитао провёл первый матч за «Реал» с августа 2023 года

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао появился на поле в игре с «Атлетиком» в 30-м туре испанской Примеры. Таким образом, бразильский футболист сыграл за клуб впервые после восстановления от травмы крестообразной связки левого колена.

Встреча 31 марта прошла в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счётом 2:0. Милитао вышел на поле в концовке второй тайма.

Напомним, Милитао получил травму 12 августа 2023 года в матче 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. Защитник был вынужден покинуть поле на 50-й минуте, его заменил Антонио Рюдигер. Позже врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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В прошлом сезоне Милитао провёл за «Реал» 51 матч, забил семь мячей и записал на свой счёт одну голевую передачу.