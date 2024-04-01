Тренер «Реала Сосьедад» высказался об игре Захаряна после матча с «Алавесом»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил игру российского полузащитника Арсена Захаряна, который отметился результативной передачей в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).

«Отличное выступление Пачеко и Захаряна, но для того, чтобы эти игроки засияли, остальные должны объединить усилия, и это касается всей команды. Я уже как-то говорил о Захаряне и его потенциале. Меня это совсем не удивляет», — приводит слова Захаряна El Desmarque.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 21 матче в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.