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Хосеп Гвардиола назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ

Хосеп Гвардиола назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о фаворитах в чемпионской гонке в АПЛ после матча 30-го тура с «Арсеналом»

«Всегда кто первый – тот фаворит, второй – «Арсенал», а мы – третьи. Теперь это не в наших руках. Всё, что мы можем сделать, это думать об «Астон Вилле». Если вы находитесь на вершине лиги – как я и говорил раньше – вы фавориты», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 64 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», набрав 67 очков. Второе место занимает «Арсенал», записав в свой актив 65 очков.

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