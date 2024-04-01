Игрок «Барселоны» Гюндоган может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, на 33-летнего немецкого футболиста претендует «Галатасарай». Отмечается, что стамбульцы установили первые контакты с представителями игрока.

Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буера» и «Бохума». Потом перебрался «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Летом 2023 года Гюндоган перебрался в стан «Барселоны».

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Немец сумел записать в собственный актив пять голов и десять результативных передач.

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