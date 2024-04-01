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The Ahtletic назвал двух кандидатов, которых рассматривает «Ливерпуль» на замену Клоппу

The Ahtletic назвал двух кандидатов, которых рассматривает «Ливерпуль» на замену Клоппу
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Стали известны ещё два тренера, которых «Ливерпуль» рассматривает в качестве замены Юргену Клоппу.

Издание The Ahtletic сообщает, что это Симоне Индзаги из «Интера» и Тьяго Мотта из «Болоньи». Отмечается, что «Интер» не хочет отпускать Индзаги. Также помешать такому переходу может тот факт, что тренер не знает английский язык.

Относительно Мотты ранее была информация, что он – основной претендент на должность главного тренера «Ювентуса» в случае ухода Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы также рассматривают кандидатуры Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби, Томаса Тухеля и Ханса-Дитера Флика.

Напомним, на данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 67 очков. «У идущего на втором месте «Арсенала» — 65 очков. На третьей строчке «Ман Сити» — 64 очка.

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