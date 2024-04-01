Довбик четырьмя словами отреагировал на свой дубль и победу «Жироны»

Вчера, 31 марта, прошёл матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Нападающий «Жироны» Артём Довбик сделал дубль и прокомментировал данное событие.

«Прими и иди дальше», – говорится в сообщении Довбика, опубликованном на его странице в одной из социальных сетей.

Напомним, украинец забил 15-й и 16-й голы в чемпионате и стал лидером гонки бомбардиров Ла Лиги. Столько же голов у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и нападающего «Осасуны» Анте Будимира. Однако благодаря системе «гол+пас» Артём обошёл своих конкурентов.

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Довбик проводит дебютный сезон за «Жирону». Ранее нападающий выступал за «Днепр».