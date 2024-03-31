«Жирона» в добавленное время вырвала победу в матче с «Бетисом»

Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Нападающий «Жироны» Артём Довбик сделал дубль. Он отличился на 36-й (с пенальти) и на 65-й минутах. Ещё один гол в составе хозяев забил уругваец Кристиан Стуани (90+2). Бразильский форвард Виллиан Жозе дважды отличился у гостей. Он забивал на 45+4-й и 76-й минутах.

Это третья подряд домашняя победа «Жироны», а «Бетис» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Испании.

«Жирона» в 30 матчах Ла Лиги набрала 65 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от идущей на втором месте «Барселоны» на два балла. «Бетис» после аналогичного количества проведённых игр находится на седьмом месте с 42 очками.